Запах популярного напитка отпугнет слизней от участка: как сделать ловушку против вредителей своими руками

Решить проблему со слизнями можно без использования химикатов

Борьба с вредителями – одна из главных задач дачников. Те же слизни и улитки приносят огромный вред растениям в саду и на огороде. Однако с помощью самодельной ловушки от них легко избавиться.

Слизней просто отпугнуть от участка с помощью особой ловушки. Эти вредители ненавидят запах одного популярного напитка, пишет Express.

Слизням особенно нравятся дельфиниумы, георгины, душистый горошек, фасоль, горох, салат и сельдерей. Вредители проедают отверстия в листьях, стеблях, цветах, клубнях и луковицах растений. Справиться с ними, к счастью, можно без агрессивной химии. Запах, который отвадит слизней от вашей растительности, пиво.

Чтобы избавиться от слизней на участке, сделайте такую себе пивную ловушку своими руками. Отпугните надоедливых слизней, налив пиво в пустую банку где-то на уровне 3 см, а затем закопайте банку в землю по горлышко, оставив примерно 3 см над землей. Слизняков привлекают запахи и газы, выделяемые в результате брожения, вредители заползают в банку и тонут.

Ранее "Телеграф" делился способами борьбы с другим популярным вредителем, который доставляет неудобства дачникам. Против тли отлично работает самодельный спрей из доступных компонентов.