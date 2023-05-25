Прикопайте пластиковую бутылку на участке и на неделю забудьте о поливе: лайфхак для дачников

Растения перенесут даже самую страшную жару

Жара может очень быстро и легко убить все зеленые насаждения на участке. Пережить неблагоприятные высокие температуры растения могут только с помощью регулярного полива.

Очень хорошо, если у дачника есть возможность поливать посадки каждый день. Но если полив возможен только пару раз в неделю, на помощь придет капельная система полива из пластиковых бутылок. Такой полив хорошо работает, доступен каждому и дает вторую жизнь использованному пластику.

Как сделать капельный полив с помощью пластиковой бутылки

В пластиковой бутылке сделайте небольшие проколы. Если почва сильно сухая, делайте больше проколов. Закопайте бутылку рядом с молодым растением, горловину бутылки оставьте сверху. Наполняйте ее водой, когда бутылка опустеет.

Либо можно сделать несколько проколов на дне пластиковой бутылки и прикопать ее в землю буквально на 2-3 сантиметра, налить в нее воду и закрутить пробку. Вода к растению будет поступать в верхней части корней, но ее расходы будут происходить значительно медленнее, чем в первом случае.

Второй вариант прекрасно подойдет для полива взрослых растений, у которых уже развита корневая система.

По словам опытных дачников, полуторалитровая бутылка, прикопанная на высокой грядке с огурцами, снабжает водой целую неделю 2-3 куста огурцов даже в период плодоношения.

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