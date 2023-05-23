Огурцы будете собирать до самой осени: чем их поливать

Эти простые средства продлят период плодоношения до заморозков

Огурцы могут плодоносить очень долго. Для этого они должны расти при благоприятной погоде и получать достаточно питательных веществ.

Как пишет Telegram-канал СОДа, чтобы иметь возможность собирать огурцы до самых заморозков, нужно поливать их бесплатным средством.

В арсенале опытных дачников есть два варианта бесплатной питательной подкормки для огурцов.

Чем удобрять огурцы

1. Луковый настой

Литром горячей воды залить луковую шелуху. Дать настояться жидкости один час, а затем развести 20 литрами теплой воды. Поливать огурцы этим настоем нужно из расчета 0,5 литра на одно растение.

2. Сосновый настой

Питательное средство готовят из сосновых веток, которые заливают литром горячей воды и настаивают час. Затем разбавляют 20 литрами горячей воды и поливают растения под корень – 0,5 литра на один куст.

Вместо сосновых веток можно использовать шишки – желательно еще закрытые. Килограмм шишек заливают водой и варят на огне два часа.

Полученный раствор процеживают и каждые 50 мл разбавляют 10 л воды. Хранить средство можно в стеклянных банках в темном месте, поэтому сварить его можно впрок.

Настой из шишек вносят под корень или опрыскивают огуречные кусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нужно сажать рядом с огурцами, чтобы собирать богатый урожай.