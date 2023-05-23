Огірки будете збирати до осені: чим їх поливати

Ці прості засоби продовжать період плодоношення до заморозків

Огірки можуть плодити дуже довго. Для цього вони повинні рости за сприятливої погоди та отримувати достатньо поживних речовин.

Як пише Telegram-канал СОДа, щоб мати змогу збирати огірки до самих заморозків, потрібно поливати їх безплатним засобом.

В арсеналі досвідчених дачників є два варіанти живильного підгодовування для огірків.

Чим удобрювати огірки

1. Цибулевий настій

Літром гарячої води залити лушпиння цибулі. Дати настоятись рідині одну годину, а потім розвести 20 літрами теплої води. Поливати огірки цим настоєм потрібно з розрахунку 0,5 літра на одну рослину.

2. Сосновий настій

Поживний засіб готують із соснових гілок, які заливають літром гарячої води та настоюють годину. Потім розбавляють 20 літрами гарячої води та поливають рослини під корінь – 0,5 літра на один кущ.

Замість соснових гілок можна використовувати шишки – бажано закриті. Кілограм шишок заливають водою та варять на вогні дві години.

Отриманий розчин проціджують та кожні 50 мл розбавляють 10 л води. Зберігати засіб можна в скляних банках у темному місці, тому зварити його можна про запас.

Настій із шишок вносять під корінь або обприскують огіркові кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини потрібно садити поряд з огірками, щоб збирати багатий урожай.