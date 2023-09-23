Не все дачники знают: два секрета финальной подкормки смородины перед зимой

Кустам смородины под зиму необходимы удобрения, особенно минеральные вещества

Перед наступлением зимы все дачники, огородники и садоводы проводят ряд мероприятий, направленных на восстановление своих многолетних насаждений после сбора урожая. Как фруктовым деревьям, так и ягодным кустам нужна не только своевременная обрезка, но и правильное удобрение перед заморозками.

Как информирует Ukr.Media, от этого зависит, каким будет урожая в следующем году. Специалисты посоветовали, какие мероприятия провести для подготовки смородиновых кустов к зиме.

Чем удобрить смородину осенью — две главные подкормки

Работы в саду, проведенные вами в период окончания дачного сезона, обязательно окажут эффект как на качество, так и на количество будущего урожая. Не последнюю роль в этой подготовке играет правильное удобрение растений.

Два главных вещества, которыми нужно подкормить смородину:

калийное удобрение;

фосфорное удобрение.

Калий и фосфор обеспечат кусты всеми питательными веществами и помогут им восстановиться после сбора урожая. Кроме того, окрепшие растения хорошо перенесут зимние холода и активно пойдут в рост весной.

Чтобы приготовить калийное удобрение, разведите сульфат калия в количестве 30 г в одном 10-литровом ведре воды. Полейте кусты из расчета одно ведро на 2-3 куста.

Для того чтобы сделать фосфорную подкормку, следует взять суперфосфат в количестве 20 г — тоже на ведро воды. Чтобы полностью возместить потерю питательных веществ после урожая, пролейте кусты и этим раствором.

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