Не всі дачники знають: два секрети фінального підживлення смородини перед зимою

Кущам смородини під зиму необхідні добрива, особливо мінеральні речовини

Перед настанням зими всі дачники, городники та садівники проводять низку заходів, спрямованих на відновлення своїх багаторічних насаджень після збирання врожаю. Як фруктовим деревам, так і ягідним кущам потрібна не лише своєчасна обрізка, а й правильне удобрення перед заморозками.

Як інформує Ukr.Media, від цього залежить, яким буде врожай наступного року. Фахівці порадили, які заходи здійснити для підготовки смородинових кущів до зими.

Чим удобрити смородину восени — два головні підживлення

Роботи в саду, проведені вами в період закінчення дачного сезону, обов’язково вплинуть як на якість, так і на кількість майбутнього врожаю. Не останню роль у цій підготовці грає правильне удобрення рослин.

Дві основні речовини, якими потрібно підгодувати смородину:

калійне добриво;

фосфорне добриво.

Калій та фосфор забезпечать кущі всіма поживними речовинами та допоможуть їм відновитися після збирання врожаю. Крім того, зміцнілі рослини добре перенесуть зимові холоди та активно підуть на зріст навесні.

Щоб приготувати калійне добриво, розведіть сульфат калію у кількості 30 г в одному 10-літровому відрі води. Полийте кущі з розрахунку одне відро на 2-3 кущі.

Для того, щоб зробити фосфорне підживлення, слід взяти суперфосфат у кількості 20 г — теж на відро води. Щоб повністю відновити поживні речовини, втрачені після врожаю, пролийте кущі цим розчином.

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