Как прогнать земляную крысу с огорода: три способа на вооружение

Чем раньше вы начнете борьбу с вредителем, тем лучше

Земляные крысы могут наносить серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам в вашем огороде и саду. Они копают норы и подземные ходы, питаясь корнями растений, овощами и другими растительными материалами. Например, от них страдают молодые саженцы, чью кору они объедают.

Внешне этот грызун похож на крысу, хотя и принадлежит к семейству мышиных. Вредитель размножается очень стремительно, поэтому тянуть с проблемой не стоит.

Чем отпугнуть земляную крысу на участке

Грызун прячется в труднодоступных местах, это могут быть:

норы в земле глубиной в несколько десятков сантиметров;

завалы вещей в хозпостройках;

кучи старых веток и пр.

Поэтому одномоментно избавиться от вредителя практически невозможно. Рекомендуется применять комплексный подход. Это могут быть:

Механические методы — такие, как ловушки с приманкой. Установите их вблизи мест, где вы замечаете активность грызунов. Проверяйте ловушки регулярно и уничтожайте пойманных крыс. Также отлично себя зарекомендовали ультразвуковые отпугиватели для грызунов (еще они эффективны и против кротов, и против змей), которые заглубляются в почву или устанавливаются отдельно.

— такие, как ловушки с приманкой. Установите их вблизи мест, где вы замечаете активность грызунов. Проверяйте ловушки регулярно и уничтожайте пойманных крыс. Также отлично себя зарекомендовали ультразвуковые отпугиватели для грызунов (еще они эффективны и против кротов, и против змей), которые заглубляются в почву или устанавливаются отдельно. Химические методы — используйте яды для крыс. Это самый эффективный способ, но он требует осторожности, чтобы не навредить другим живым существам, которые есть на вашем участке. Оставляйте посуду с ядом в таких местах, куда не доберется ребенок или домашнее животное, и постоянно следите за этим.

— используйте яды для крыс. Это самый эффективный способ, но он требует осторожности, чтобы не навредить другим живым существам, которые есть на вашем участке. Оставляйте посуду с ядом в таких местах, куда не доберется ребенок или домашнее животное, и постоянно следите за этим. Естественные методы — привлекайте хищников, которые охотятся на грызунов. Привезите кота или небольшую охотничью собаку. Вы также можете установить на боковых ветвях деревьев гнездовье для сов, чтобы приманить их на свой участок.

В профилактических целях поддерживайте участок в порядке. Вывозите мусор, не накапливайте отходы после уборки урожая и обрезки деревьев, не создавайте завалы, в которых могут прятаться крысы. Регулярно проверяйте огород на их наличие и реагируйте немедленно, если обнаружите.

Ранее мы рассказывали, чем полить грядки осенью от вредителей. После уборки урожая нужно обязательно обрабатывать почву.