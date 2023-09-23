Как прогнать земляную крысу с огорода: три способа на вооружение
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Чем раньше вы начнете борьбу с вредителем, тем лучше
Земляные крысы могут наносить серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам в вашем огороде и саду. Они копают норы и подземные ходы, питаясь корнями растений, овощами и другими растительными материалами. Например, от них страдают молодые саженцы, чью кору они объедают.
Внешне этот грызун похож на крысу, хотя и принадлежит к семейству мышиных. Вредитель размножается очень стремительно, поэтому тянуть с проблемой не стоит.
Чем отпугнуть земляную крысу на участке
Грызун прячется в труднодоступных местах, это могут быть:
- норы в земле глубиной в несколько десятков сантиметров;
- завалы вещей в хозпостройках;
- кучи старых веток и пр.
Поэтому одномоментно избавиться от вредителя практически невозможно. Рекомендуется применять комплексный подход. Это могут быть:
- Механические методы — такие, как ловушки с приманкой. Установите их вблизи мест, где вы замечаете активность грызунов. Проверяйте ловушки регулярно и уничтожайте пойманных крыс. Также отлично себя зарекомендовали ультразвуковые отпугиватели для грызунов (еще они эффективны и против кротов, и против змей), которые заглубляются в почву или устанавливаются отдельно.
- Химические методы — используйте яды для крыс. Это самый эффективный способ, но он требует осторожности, чтобы не навредить другим живым существам, которые есть на вашем участке. Оставляйте посуду с ядом в таких местах, куда не доберется ребенок или домашнее животное, и постоянно следите за этим.
- Естественные методы — привлекайте хищников, которые охотятся на грызунов. Привезите кота или небольшую охотничью собаку. Вы также можете установить на боковых ветвях деревьев гнездовье для сов, чтобы приманить их на свой участок.
В профилактических целях поддерживайте участок в порядке. Вывозите мусор, не накапливайте отходы после уборки урожая и обрезки деревьев, не создавайте завалы, в которых могут прятаться крысы. Регулярно проверяйте огород на их наличие и реагируйте немедленно, если обнаружите.
Ранее мы рассказывали, чем полить грядки осенью от вредителей. После уборки урожая нужно обязательно обрабатывать почву.