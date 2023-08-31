Хитрый трюк с туалетной бумагой размножит деревья на участке: что нужно сделать

За месяц можно получить саженец любого дерева

Выращивание деревьев и уход за деревьями — непростой процесс, требующий времени и усилий. Но любой дачник может облегчить его, прибегнув к небольшой хитрости. Так, размножить деревья в своем саду можно с помощью туалетной бумаги. Тратить деньги на саженцы при этом не придется.

Секретом легкого размножения деревьев поделился блогер Vườn & Nhà. В своем канале в YouTube он выложил подробное видео, как за месяц получает новый саженец с дерева.

Как быстро вырастить новое дерево

На участке необходимо выбрать нужное дерево. С помощью острого ножа снять с ветки пласт коры, оголив до самого ствола. Достаточно будет небольшой полоски. Оголенную ветвь "забинтовать" рулоном туалетной бумаги. Должно получится несколько толстых слоев. Поверх туалетной бумаги нужно повязать ткань.

Получившуюся "бинтовку" необходимо хорошо пролить водой и оставить на ветке на месяц. Спустя время ткань и бумагу необходимо аккуратно снять. Под ними образуются корни.

Ветвь с корнями нужно срезать и укоренить в землю. Буквально за месяц саженец приживется и будет активно расти.

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