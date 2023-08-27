Обязательно сделайте это со сливой после сбора урожая: на следующий год дерево порадует вкусными плодами

Секреты правильного ухода за сливой

Чтобы слива радовала урожаем, необходимо не только удобрять ее в период роста, но и ухаживать за деревом после сбора урожая. Если делать это правильно, шансы получить богатый урожай вкусных слив на следующий год значительно увеличатся.

За период роста и созревания плодов дерево потратило много сил и в августе-сентябре нуждается в особых процедурах.

Как ухаживать за сливой сразу после плодоношения

Чтобы слива быстрее восстановилась после плодоношения, первым делом соберите всю падалицу, что лежит под деревом, а также опавшие листья и ветки. В них могут поселиться вредители или возбудители болезней.

Затем удалите прикорневую поросль, желательно с куском корня, а места срезов обработайте золой.

После этого следует перекопать приствольный круг. Работу проводите аккуратно, так как корни сливы расположены неглубоко. Перекапывайте почву на глубину около 10 см. Возле самого ствола перекапывать почву нельзя, достаточно ее слегка прорыхлить. В процессе перекопки извлекайте из почвы оставшиеся корневища сорняков.

Замульчируйте приствольный круг хвоей, сеном, соломой, перепревшими опилками, торфом или компостом.

В конце сезона полив плодовых деревьев сокращают. Но если стоит жаркая сухая погода, не лишайте дерево воды. К ому же влага нужна для закладки цветковых почек урожая следующего сезона. После полива стоит прорыхлить грунт.

Обязательно подкормите сливу. За время плодоношения дерево потеряло много сил. Для подкормки в конце сезона подойдут фосфорно-калийные удобрения. Из органических удобрений для подкормки сливы подойдет полностью перепревший перегной. Под молодое дерево – 2-3 кг на 1 кв.м приствольного круга, под взрослое – 5-6 кг на 1 кв.м.

Проведите обрезку сливы. Избавьте дерево от больных и сухих веток. Процедуру следует проводить в сухую и не сильно жаркую погоду.

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