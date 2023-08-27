Обов’язково зробіть це зі сливою після збирання врожаю: наступного року дерево порадує смачними плодами

Секрети правильного догляду за сливою

Щоб слива радувала врожаєм, необхідно не тільки удобрювати її в період зростання, але й доглядати дерево після збирання врожаю. Якщо робити це правильно, шанси отримати багатий урожай смачних слив наступного року значно збільшаться.

За період росту та дозрівання плодів дерево витратило багато сил і в серпні-вересні потребує особливих процедур.

Як доглядати за сливою відразу після плодоношення

Щоб слива швидше відновилася після плодоношення, насамперед зберіть усю падалицю, що лежить під деревом, а також опале листя та гілки. В них можуть оселитися шкідники чи збудники хвороб.

Потім видаліть прикореневу поросль, бажано зі шматком кореня, а місця зрізів обробіть золою.

Після цього слід перекопати пристовбурне коло. Роботу проводьте акуратно, оскільки коріння сливи розташоване неглибоко. Перекопуйте ґрунт на глибину близько 10 см. Біля самого стовбура перекопувати ґрунт не можна, досить його злегка пропушити. У процесі перекопування витягайте з ґрунту кореневища бур’янів, що залишилися.

Замульчуйте пристовбурне коло хвоєю, сіном, соломою, тирсою, торфом або компостом.

Наприкінці сезону полив плодових дерев скорочують. Але якщо стоїть спекотна суха погода, не позбавляйте дерево води. До того ж волога потрібна для закладки квіткових бруньок урожаю наступного сезону. Після поливу варто пропушити ґрунт.

Обов’язково підживіть сливу. За час плодоношення дерево втратило багато сил. Для підживлення наприкінці сезону підійдуть фосфорно-калійні добрива. З органічних добрив для підживлення сливи підійде перегній, що повністю перепрів. Під молоде дерево – 2-3 кг на 1 кв.м пристовбурного кола, під доросле – 5-6 кг на 1 кв.

Проведіть обрізання сливи. Позбавте дерево хворих та сухих гілок. Процедуру слід проводити в суху й не дуже спекотну погоду.

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