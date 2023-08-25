Мухи не наблизяться до компосту: як цього досягти

Найкращий спосіб боротьби з мухами без хімікатів

Без компостної ями на городі не обійтись. Неприємні людині запахи компосту приваблюють мух та інших комах, які відразу відкладають там яйця. Зі зрозумілих причин у садівників виникає бажання якнайшвидше позбутися мух.

Складність у боротьбі з комахами у компості полягає в тому, що використання промислових засобів зробить добриво непридатним для використання за прямим призначенням. Тому на допомогу прийдуть інші методи.

Частково розв'язати проблему допоможе кришка. Вона значно ускладнить доступ комах до компоста. Якщо кришки немає, компост можна накрити плівкою, шифером чи брезентом.

Також потрібно правильно формувати компост. Кожен шар вологих рослинних залишків або гною необхідно пересипати сухим сіном, торфом або тирсою. Пересипний шар має бути не менше 2-3 см завтовшки. Цей спосіб позбавить неприємного запаху, а значить зробить компост менш привабливим для комах.

Компост слід добре перемішувати. Це допоможе позбавитися личинок, які зазвичай знаходяться у верхніх шарах. Чим ближче до дна, тим гарячіше у компості. Температура може підійматися до 70°С, а личинки мух гинуть вже за 43-45°С. Процедуру треба повторювати раз на пару тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не можна класти в компостну яму.