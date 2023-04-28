Що категорично не можна викидати до компостної ями: основні заборони

Деякі господарі звалюють у компостну яму абсолютно все сміття

Приготування компосту — цікавий процес, завдяки якому відходи перетворюються на корисні добрива. Щоб отримати поживну суміш, яка підвищить якість урожаю, не можна просто скинути все сміття в одне місце. Потрібно правильно вибирати сировину і в жодному разі не додавати відходи, які всі тільки зіпсують.

Часто дачники кладуть у компост усе поспіль, сподіваючись, що сміття розпадеться. Але така безтурботність призводить до неприємних наслідків.

У компостні ями не можна додавати 5 видів відходів, пише Ukr.media.

Бур’яни з насінням. Сама основа без проблем перегниє, а ось насіння захистить оболонка і навіть через кілька років використання готового перегною частина з них зберігатиме схожість.

Глянцеві журнали, рекламні буклети та інше паперове сміття. До складу друкарських фарб входять частинки важких металів — речовини, які взагалі не придатні для приготування органічних добрив.

Фекалії свійських тварин. Собачі та котячі фекалії не можна додавати до компосту. Для цих цілей годиться тільки коров’ячий, кінський або кролячий гній. У калі домашніх тварин містяться паразити та шкідливі мікроорганізми, у тому числі збудники токсоплазмозу.

Цитрусові. Лимонні та апельсинові скоринки довго перегнивають і пригнічують діяльність дощових хробаків. Крім того, цитрусові часто покривають хімічними речовинами, щоб плоди довше зберігалися та мали привабливий вигляд. Шкірку краще використовувати по-іншому: помити з милом, висушити і перемолоти на порошок, після чого потроху додавати в добрива.

Харчові відходи з високим вмістом жирів, кістки від м’яса та птиці. При розкладанні ці відходи залучатимуть гризунів та інших шкідників. Вони розкладаються надто довго, тому приготувати швидкий компост за допомогою не вийде.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посадити на компостній купі для чудового врожаю.