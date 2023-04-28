Что категорически нельзя выбрасывать в компостную яму: основные запреты

Некоторые хозяева сваливают в компостную яму абсолютно весь мусор

Приготовление компоста — интересный процесс, благодаря которому отходы превращаются в полезные удобрения. Чтобы получить питательную смесь, которая повысит качество урожая, нельзя просто сбросить весь мусор в одно место. Нужно правильно выбирать сырье и ни в коем случае не добавлять отходы, которые все только испортят.

Часто дачники кладут в компост все подряд в надежде, что мусор распадется. Но такая беспечность приводит к неприятным последствиям.

В компостные ямы нельзя добавлять 5 видов отходов, пишет Ukr.media.

Сорняки с семенами. Сама основа без проблем перегниет, а вот семена защитит оболочка и даже через несколько лет использования готового перегноя часть из них будет сохранять всхожесть.

Глянцевые журналы, рекламные буклеты и другой бумажный мусор. В состав типографских красок входят частицы тяжёлых металлов — вещества, которые вообще не пригодны для приготовления органических удобрений.

Фекалии домашних животных. Собачьи и кошачьи фекалии нельзя добавлять в компост. Для этих целей годится только коровий, конский или кроличий навоз. В кале домашних животных содержатся паразиты и вредные микроорганизмы, в том числе возбудители токсоплазмоза.

Цитрусовые. Лимонные и апельсиновые корочки долго перегнивают и подавляют деятельность дождевых червей. Кроме того, цитрусовые часто покрывают химическими веществами, чтобы плоды дольше хранились и имели привлекательный вид. Кожуру лучше использовать по-другому: помыть с мылом, высушить и перемолоть в порошок, после чего понемногу добавлять в удобрения.

Пищевые отходы с высоким содержанием жиров, кости от мяса и птицы. При разложении эти отходы будут привлекать грызунов и других вредителей. Они разлагаются слишком долго, поэтому приготовить быстрый компост с их помощью не получится.

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