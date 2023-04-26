Фольга увеличит урожай картофеля в несколько раз: что с ней нужно сделать

Не обязательно использовать химию, чтобы вырастить богатый урожай картошки

Трудно найти огород, в котором бы не был посажен картофель. В надежде получить очень хороший урожай огородники идут на всевозможные хитрости. Количество выкопанной в конце сезона картошки зависит не только от климатических условий, но и от того, правильно ли ее сажали.

Есть интересный способ добиться такого урожая картофеля, которому позавидуют соседи. И для этого нужна всего лишь фольга.

Алюминиевая фольга имеет в составе медь, алюминий, кремний и железо. Эти элементы благоприятно влияют на растения, если использовать их при посадке. Картофель они защитят от вредителей и болезней. А это увеличивает урожайность.

Благодаря фольге земля в лунке не будет слеживаться и грудки не будут давить на неокрепшие клубни. Кроме того, между клубнями и землей появится прослойка, которая обеспечит естественное проветривание. Картофель будет получать дозу света, тепла, воды.

Поэтому накануне посадки картошки сомните небольшие плотные шарики из фольги и возьмите их с собой на огород. В каждую лунку вместе с клубнем бросьте по одному такому шарику.

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