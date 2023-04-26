Укр

Фольга увеличит урожай картофеля в несколько раз: что с ней нужно сделать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соседи будут завидовать урожаю
Соседи будут завидовать урожаю. Фото pexels.com

Не обязательно использовать химию, чтобы вырастить богатый урожай картошки

Трудно найти огород, в котором бы не был посажен картофель. В надежде получить очень хороший урожай огородники идут на всевозможные хитрости. Количество выкопанной в конце сезона картошки зависит не только от климатических условий, но и от того, правильно ли ее сажали.

Есть интересный способ добиться такого урожая картофеля, которому позавидуют соседи. И для этого нужна всего лишь фольга.

Алюминиевая фольга имеет в составе медь, алюминий, кремний и железо. Эти элементы благоприятно влияют на растения, если использовать их при посадке. Картофель они защитят от вредителей и болезней. А это увеличивает урожайность.

Благодаря фольге земля в лунке не будет слеживаться и грудки не будут давить на неокрепшие клубни. Кроме того, между клубнями и землей появится прослойка, которая обеспечит естественное проветривание. Картофель будет получать дозу света, тепла, воды.

Поэтому накануне посадки картошки сомните небольшие плотные шарики из фольги и возьмите их с собой на огород. В каждую лунку вместе с клубнем бросьте по одному такому шарику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем точно не стоит удобрять картофель.

Теги:
#Картофель #Фольга #Сад и огород #Лайфхак