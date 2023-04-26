Фольга збільшить урожай картоплі у кілька разів: що з нею потрібно зробити

Не обов’язково використовувати хімію, щоб виростити багатий урожай картоплі

Важко знайти город, у якому не була б посаджена картопля. В надії отримати дуже гарний урожай городники йдуть на всілякі хитрощі. Кількість викопаної наприкінці сезону картоплі залежить не тільки від кліматичних умов, а й від того, чи правильно її садили.

Є цікавий спосіб досягти такого врожаю картоплі, якому позаздрять сусіди. І для цього потрібна лише фольга.

Алюмінієва фольга має у складі мідь, алюміній, кремній та залізо. Ці елементи сприятливо впливають на рослини, якщо їх використовувати при посадці. Картоплю вони захистять від шкідників та хвороб. А це збільшує врожайність.

Завдяки фользі земля в лунці буде рихлою і грудки не тиснуть на незміцнілі бульби. Крім того, між бульбами та землею з’явиться прошарок, який забезпечить природне провітрювання. Картопля отримуватиме дозу світла, тепла, води.

Тому напередодні посадки картоплі зробіть невеликі щільні кульки з фольги та візьміть їх із собою на город. У кожну лунку разом із бульбою киньте по одній такій кульці.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим точно не варто удобрювати картоплю.