Будет столько урожая, что было бы где складывать: что посадить на компостной куче

Секреты опытных дачников

Начинается дачный сезон, так что пора разобраться с тем, что вы собираетесь сажать на той или иной части участка. Раньше мы рассказывали, какие культуры можно посадить "раз и навсегда" – урожай из этих овощей будете собирать годами. Теперь же расскажем, что опытные дачники-огородники высаживают на компостной куче.

Дело в том, что далеко не каждое растение приживется на этом месте. Однако есть целый список овощей и зелени, которым на компостной яме будет очень комфортно – урожай вас приятно поразит. Как передает телеграм-канал "СОДа", так вы и площадь сэкономите, и выгоду получите.

Преимущества посадки на компостной куче

Есть особые культуры, которые будут хорошо расти и развиваться, но при этом еще и будут положительно влиять на созревающее удобрение. Среди основных преимуществ посадки на компостной куче:

не нужно будет вносить дополнительные удобрения под овощные; не придется лишний раз рыхлить и переворачивать созревающее удобрение; не придется полоть еще одну грядку; растения будут меньше болеть; урожай вырастет вкуснее, ведь будет постоянно обогащаться разными полезными элементами.

Что посадить в компостной куче

Идеальный вариант – это тыква . Плоды вырастут тяжелыми, ароматными и очень вкусными. При этом большие листья тыквы будут защищать созревающее удобрение от пересыхания, а корни будут рыхлить будущий компост.

. Плоды вырастут тяжелыми, ароматными и очень вкусными. При этом большие листья тыквы будут защищать созревающее удобрение от пересыхания, а корни будут рыхлить будущий компост. Еще один отличный вариант – кабачки . Они также сохраняют сортовые и вкусовые качества, а их корни способствуют созреванию удобрения.

. Они также сохраняют сортовые и вкусовые качества, а их корни способствуют созреванию удобрения. Арбузы и дыни вырастут не самыми большими, но вкус будет отличный.

и вырастут не самыми большими, но вкус будет отличный. Лук и зелень . Отлично растет на этом месте мелкая зелень и репчатый лук, который вырастает крупным и сочным.

и . Отлично растет на этом месте мелкая зелень и репчатый лук, который вырастает крупным и сочным. Также можно посадить патиссоны и огурцы — на компостной куче они будут радовать небывалым урожаем.

и — на компостной куче они будут радовать небывалым урожаем. Также хорошо приживется там капуста, но в таком случае при посадке рассады в лунку обязательно нужно будет внести 1 ч.л. кальциевой селитры.

Раньше мы рассказывали, зачем картофель надрезают перед посадкой. Оказывается, эта маленькая хитрость сильно влияет на будущий урожай.