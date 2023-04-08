Будет столько урожая, что было бы где складывать: что посадить на компостной куче
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Секреты опытных дачников
Начинается дачный сезон, так что пора разобраться с тем, что вы собираетесь сажать на той или иной части участка. Раньше мы рассказывали, какие культуры можно посадить "раз и навсегда" – урожай из этих овощей будете собирать годами. Теперь же расскажем, что опытные дачники-огородники высаживают на компостной куче.
Дело в том, что далеко не каждое растение приживется на этом месте. Однако есть целый список овощей и зелени, которым на компостной яме будет очень комфортно – урожай вас приятно поразит. Как передает телеграм-канал "СОДа", так вы и площадь сэкономите, и выгоду получите.
Преимущества посадки на компостной куче
Есть особые культуры, которые будут хорошо расти и развиваться, но при этом еще и будут положительно влиять на созревающее удобрение. Среди основных преимуществ посадки на компостной куче:
- не нужно будет вносить дополнительные удобрения под овощные;
- не придется лишний раз рыхлить и переворачивать созревающее удобрение;
- не придется полоть еще одну грядку;
- растения будут меньше болеть;
- урожай вырастет вкуснее, ведь будет постоянно обогащаться разными полезными элементами.
Что посадить в компостной куче
- Идеальный вариант – это тыква. Плоды вырастут тяжелыми, ароматными и очень вкусными. При этом большие листья тыквы будут защищать созревающее удобрение от пересыхания, а корни будут рыхлить будущий компост.
- Еще один отличный вариант – кабачки. Они также сохраняют сортовые и вкусовые качества, а их корни способствуют созреванию удобрения.
- Арбузы и дыни вырастут не самыми большими, но вкус будет отличный.
- Лук и зелень. Отлично растет на этом месте мелкая зелень и репчатый лук, который вырастает крупным и сочным.
- Также можно посадить патиссоны и огурцы — на компостной куче они будут радовать небывалым урожаем.
- Также хорошо приживется там капуста, но в таком случае при посадке рассады в лунку обязательно нужно будет внести 1 ч.л. кальциевой селитры.
Раньше мы рассказывали, зачем картофель надрезают перед посадкой. Оказывается, эта маленькая хитрость сильно влияет на будущий урожай.