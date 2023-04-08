Буде стільки врожаю, що було б де складати: що посадити на компостній купі

Секрети досвідчених дачників

Починається дачний сезон, тож пора розібратися з тим, що ви збираєтесь саджати на тій чи іншій частині ділянки. Раніше ми розповідали, які культури можна посадити "раз і назавжди" — урожай з цих овочів будете збирати роками. Тепер же розповімо, що досвідчені дачники-городники висаджують на компостній купі.

Річ у тім, що далеко не кожна рослина приживеться у цьому місці. Однак є цілий перелік овочів та зелені, яким на компостній ямі буде дуже комфортно — урожай вас приємно вразить. Як передає телеграм-канал "СОДа", так ви і площу зекономите, і вигоду отримаєте.

Переваги посадки на компостній купі

Є особливі культури, які будуть добре рости і розвиватися, але при цьому ще й позитивно впливатимуть на добриво, що дозріває. Серед основних переваг посадки на компостній купі:

не потрібно буде вносити додаткові добрива під овочеві; не доведеться зайвий раз рихлити і перевертати добриво, що дозріває; не доведеться полоти ще одну грядку; рослини будуть менше хворіти; урожай виросте смачнішим, адже буде постійно збагачуватися різними корисними елементами.

Що посадити в компостній купі

Ідеальний варіант — це гарбуз . Плоди виростуть важкими, ароматними й дуже смачними. При цьому великі листки гарбуза захищатимуть дозріваюче добриво від пересихання, а коріння буде розрихлювати майбутній компост.

. Плоди виростуть важкими, ароматними й дуже смачними. При цьому великі листки гарбуза захищатимуть дозріваюче добриво від пересихання, а коріння буде розрихлювати майбутній компост. Ще один чудовий варіант — кабачки . Вони також зберігають сортові і смакові якості, а їхнє коріння сприяє дозріванню добрива.

. Вони також зберігають сортові і смакові якості, а їхнє коріння сприяє дозріванню добрива. Кавуни і дині виростуть не найбільшими, але смак буде чудовий.

і виростуть не найбільшими, але смак буде чудовий. Цибуля і зелень . Відмінно росте на цьому місці дрібна зелень та ріпчаста цибуля, яка виростає великою і соковитою.

і . Відмінно росте на цьому місці дрібна зелень та ріпчаста цибуля, яка виростає великою і соковитою. Також можна посадити патисони й огірки — на компостній купі вони радуватимуть небувалим урожаєм.

й — на компостній купі вони радуватимуть небувалим урожаєм. Також гарно приживеться там капуста, але в такому випадку під час посадки розсади в лунку обов’язково потрібно буде внести 1 ч.л. кальцієвої селітри.

Раніше ми розповідали, навіщо картоплю надрізають перед посадкою. Виявляється, ця маленька хитрість сильно впливає на майбутній урожай.