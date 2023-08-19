Як назавжди позбутися мух у дачному туалеті: перевірений спосіб

Доступні засоби позбавлять надокучливих комах у туалеті

Не всі дачники можуть похвалитися наявністю централізованого водопроводу та комфортного туалету у дачному будинку. Для тих, у кого на ділянці стоїть вуличний туалет, добре знайома проблема з набридливими мухами, які масово туди злітаються.

Крім того, що мухи літають перед обличчям і гидко дзижчать, на своїх лапках вони переносять невеликі частинки відходів, тим самим поширюючи їх по всіх поверхнях, на які сідають. Тому якнайшвидше потрібно позбавлятися шкідників.

Як позбутися мух у дачному туалеті

Насамперед потрібно ліквідувати всі яйця та личинок. Для цього достатньо висипати в яму недорогий та перевірений роками засіб — хлорку. Для боротьби з личинками буде достатньо 200 г речовини. Якщо хлорку в сухому вигляді знайти не вдалося, можна використовувати дезінфекційні засоби, що містять у складі хлор.

Через те що хлорка має сильний їдкий запах, туалет кілька годин краще не відвідувати.

Після знищення личинок можна перейти до відлякування мух. Для цього можна використовувати покупні засоби від мух, або повісити в туалеті пучки свіжого полину, лаванди, піжми та базиліка. Мухи не переносять запах цих рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у дачному туалеті.