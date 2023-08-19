Как навсегда избавиться от мух в дачном туалете: проверенный способ

Доступные средства избавят от надоедливых насекомых в туалете

Не все дачники могут похвастаться наличием централизованного водопровода и комфортного туалета в дачном доме. Для тех, у кого на участке стоит уличный туалет хорошо знакома проблема с надоедливыми мухами, которые массово туда слетаются.

Кроме того что мухи летают перед лицом и противно жужжат, на своих лапках они переносят небольшие частички отходов, тем самым распространяя их по всем поверхностям, на которые садятся. Поэтому как можно быстрее нужно избавляться от вредителей.

Как избавиться от мух в дачном туалете

Прежде всего нужно ликвидировать все яйца и личинок. Для этого достаточно высыпать в яму недорогое и проверенное годами средство — хлорку. Для борьбы с личинками будет достаточно 200 граммов вещества. Если хлорку в сухом виде найти не удалось, можно использовать средства дезинфекции, содержащие в составе хлор.

Так как хлорка имеет сильный едкий запах, туалет несколько часов лучше не посещать.

После уничтожения личинок можно перейти к отпугиванию мух. Для этого можно использовать покупные средства от мух, либо повесить в туалете пучки свежей полыни, лаванды, пижмы и базилика. Мухи не переносят запах этих растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха в дачном туалете.