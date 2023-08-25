Мухи не приблизятся к компостной куче: как этого добиться

Лучший способ борьбы с мухами без химикатов

Без компостной кучи на огороде не обойтись. Неприятные человеку запахи компоста привлекают к себе мух и других насекомых, которые тут же откладывают яйца. По понятным причинам у садоводов возникает желание как можно скорее избавиться от мух.

Сложность в борьбе с насекомыми в компосте заключается в том, что использование промышленных средств сделает удобрение непригодным для использования по прямому назначению. Поэтому на помощь придут другие методы.

Частично решить проблему поможет крышка. Она значительно усложнит доступ насекомых к компосту. Если крышки нет, компост можно накрыть пленкой, шифером или брезентом.

Также нужно правильно формировать компост. Каждый слой влажных растительных остатков или навоза необходимо пересыпать сухим сеном, торфом или опилками. Пересыпной слой должен быть не менее 2-3 см толщиной. Этот способ избавит от неприятного запаха, а значит сделает компост менее притягательным для насекомых.

Компост следует хорошо перемешивать. Это поможет избавиться от личинок, которые обычно находятся в верхних слоях. Чем ближе к дну, тем горячее в компосте. Температура там может подниматься до 70°С, а личинки мух гибнут уже при 43-45°С. Процедуру повторять раз в пару недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически нельзя класть в компостную яму.