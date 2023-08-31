Хитрий трюк із туалетним папером розмножить дерева на ділянці: що потрібно зробити

За місяць можна отримати саджанець будь-якого дерева

Вирощування та догляд за деревами – непростий процес, що вимагає часу та зусиль. Але будь-який дачник може полегшити його, вдавшись до невеликої хитрості. Так, розмножити дерева у своєму саду можна за допомогою туалетного паперу. Витрачати гроші на саджанці при цьому не доведеться.

Секретом легкого розмноження дерев поділився блогер Vườn&Nhà. У своєму каналі в YouTube він виклав докладне відео, як за місяць отримує новий саджанець із дерева.

Як швидко виростити нове дерево

На ділянці потрібно вибрати необхідне дерево. За допомогою гострого ножа зняти з гілки пласт кори, оголивши її до стовбура. Достатньо буде невеликої смужки. Оголену гілку "забинтувати" рулоном туалетного паперу. Повинна вийти велика кілька товстих прошарків. Поверх туалетного паперу потрібно пов’язати тканину.

"Бінтівку", що вийшла, необхідно добре пролити водою та залишити на гілці на місяць. Через деякий час тканину та папір необхідно акуратно зняти. Під ними утвориться коріння.

Гілку з корінням потрібно зрізати та вкоренити в землю. Буквально за місяць саджанець приживеться й активно зростатиме.

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