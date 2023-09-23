Як прогнати земляного щура з городу: три способи на озброєння

Чим раніше ви почнете боротьбу зі шкідником, тим краще

Земляні щури можуть завдавати серйозних збитків сільськогосподарським культурам у вашому городі та саду. Вони копають нори та підземні ходи, харчуються корінням рослин, овочами та іншими рослинними матеріалами. Наприклад, від них страждають молоді саджанці, чию кору вони об’їдають.

Зовні цей гризун схожий на щура, хоч і належить до сімейства мишачих. Шкідник розмножується дуже швидко, тому тягти з проблемою не варто.

Чим відлякати земляного щура на ділянці

Гризун ховається у важкодоступних місцях, це можуть бути:

нори у землі глибиною кілька десятків сантиметрів;

завали речей у господарських будівлях;

купи старих гілок тощо.

Тому миттєво позбутися шкідника практично неможливо. Рекомендується використовувати комплексний підхід. Це можуть бути:

Механічні методи – такі, як пастки з принадою. Встановіть їх поблизу місць, де ви помічаєте активність гризунів. Перевіряйте пастки регулярно і знищуйте спійманих щурів. Також чудово себе зарекомендували ультразвукові відлякувачі для гризунів (ще вони ефективні й проти кротів, й проти змій), які заглиблюються в ґрунт або встановлюються окремо.

– такі, як пастки з принадою. Встановіть їх поблизу місць, де ви помічаєте активність гризунів. Перевіряйте пастки регулярно і знищуйте спійманих щурів. Також чудово себе зарекомендували ультразвукові відлякувачі для гризунів (ще вони ефективні й проти кротів, й проти змій), які заглиблюються в ґрунт або встановлюються окремо. Хімічні методи – використовуйте отрути для щурів. Це найефективніший спосіб, але він вимагає обережності, щоб не нашкодити іншим живим істотам, які є на вашій ділянці. Залишайте посуд з отрутою в таких місцях, куди не дістанеться дитина або домашня тварина, і постійно стежте за цим.

– використовуйте отрути для щурів. Це найефективніший спосіб, але він вимагає обережності, щоб не нашкодити іншим живим істотам, які є на вашій ділянці. Залишайте посуд з отрутою в таких місцях, куди не дістанеться дитина або домашня тварина, і постійно стежте за цим. Природні методи — залучайте хижаків, які полюють гризунів. Привезіть кота або невеликого мисливського собаку. Ви також можете встановити на бічних гілках дерев гніздування для сов, щоб заманити їх на свою ділянку.

З профілактичною метою підтримуйте ділянку в порядку. Вивозіть сміття, не накопичуйте відходи після збирання врожаю та обрізки дерев, не створюйте завали, в яких можуть ховатися щури. Регулярно перевіряйте город на їх наявність та реагуйте негайно, якщо виявите.

Раніше ми розповідали, чим полити грядки восени від шкідників. Після збирання врожаю потрібно обов’язково обробляти ґрунт.