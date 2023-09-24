Одна копеечная подкормка преобразит все цветы: просто используйте эту приправу

Эта пряность широко применяется в кулинарии, но ее можно использовать и для растений

Чтобы комнатные растения росли здоровыми и нормально развивались их нужно вовремя поливать, пересаживать и периодический подкармливать.

Очень часто на помощь приходят покупные удобрения, но мало кто знает о том, что можно самостоятельно сделать подкормку. Для этого понадобится лавровый лист.

Листья лавра содержат большое количество полезных элементов, которые стимулируют рост растений, помогают цветам лучше сопротивляться болезням, улучшают иммунитет, обеззараживают почву и отпугивают вредителей.

Для приготовления подкормки необходимы 4 лавровых листика. Специю нужно измельчить и залить литром теплой воды. Раствор должен настояться не менее 3 часов.

Полученным настоем лавровых листьев можно поливать цветы в горшках или опрыскивать листья растений. Процедуру необходимо проводить один раз в месяц.

Некоторые цветоводы и вовсе кладут сухие лавровые листья в горшки комнатных растений. Таким образом они добиваются уменьшения влажности почвы. К тому же лавровый лист в таком виде освежает воздух, и отпугивает насекомых.

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