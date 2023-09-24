Одна копійчана підкормка покращить усі квіти: просто використовуйте цю приправу

Ця пряність широко застосовується в кулінарії, але її можна використовувати й для рослин

Щоб кімнатні рослини росли здоровими та нормально розвивалися, їх потрібно вчасно поливати, пересаджувати й періодично підгодовувати.

Дуже часто на допомогу приходять покупні добрива, але мало хто знає, що можна самостійно зробити підживлення. Для цього знадобиться лавровий лист.

Листя лавра містить велику кількість корисних елементів, які стимулюють зростання рослин, допомагають квітам краще чинити опір хворобам, покращують імунітет, знезаражують ґрунт і відлякують шкідників.

Для приготування підживлення необхідні 4 лаврові листки. Спецію потрібно подрібнити та залити літром теплої води. Розчин повинен настоятись щонайменше 3 години.

Отриманим настоєм лаврового листя можна поливати квіти в горщиках або обприскувати листя рослин. Процедуру потрібно проводити один раз на місяць.

Деякі квіткарі взагалі кладуть сухе лаврове листя в горщики кімнатних рослин. Таким чином вони домагаються зменшення вологості ґрунту. До того ж лавровий лист у такому вигляді освіжає повітря і відлякує комах.

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