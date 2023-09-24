Нужны мыло и пакет: как навсегда избавиться от паутинного клеща
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Маленький вредитель может полностью уничтожить цветок
Если здоровые растения внезапно начинают слабеть и чахнут, то скорее всего их атакует паутинный клещ. Коварство этого вредителя заключается в том, что он очень быстро может уничтожить цветок, но на ранних стадиях повреждения едва заметны. А когда паутину видно невооруженным взглядом, бороться с клещом очень трудно.
Особенно активен этот вредитель в помещениях с низкой влажностью воздуха.
В специализированных магазинах можно найти массу химических средств против клеща, но для начала стоит попробовать народные средства. Одним из таких является хозяйственное мыло.
Как бороться с паутинным клещом
- При малейшем подозрении изолируйте поврежденное растение от других.
- Перед использованием любых средств соберите поврежденные листья и выбросьте.
- Хорошо промойте растения под душем.
- Помойте горшки и подоконник.
- Закройте пакетом землю в горшке.
- Смочите губку в теплой воде, намыльте ее хозяйственным мылом и протрите листья растений. Для растений с мелкими листьями используйте мыльный раствор и пульверизатор.
- Намыленные и опрысканные растения оставьте на 3-4 часа, а затем тщательно промойте.
- Наденьте на каждое растение полиэтиленовый пакет и оставьте в таком виде на сутки.
Мыльный раствор должен уничтожить большинство вредителей, а остальные должны погибнуть от высокой влажности.
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