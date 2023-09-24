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Нужны мыло и пакет: как навсегда избавиться от паутинного клеща

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Вредитель угрожает домашним растениями
Вредитель угрожает домашним растениями. Фото фото из открытых источников

Маленький вредитель может полностью уничтожить цветок

Если здоровые растения внезапно начинают слабеть и чахнут, то скорее всего их атакует паутинный клещ. Коварство этого вредителя заключается в том, что он очень быстро может уничтожить цветок, но на ранних стадиях повреждения едва заметны. А когда паутину видно невооруженным взглядом, бороться с клещом очень трудно.

Особенно активен этот вредитель в помещениях с низкой влажностью воздуха.

В специализированных магазинах можно найти массу химических средств против клеща, но для начала стоит попробовать народные средства. Одним из таких является хозяйственное мыло.

Как бороться с паутинным клещом

  1. При малейшем подозрении изолируйте поврежденное растение от других.
  2. Перед использованием любых средств соберите поврежденные листья и выбросьте.
  3. Хорошо промойте растения под душем.
  4. Помойте горшки и подоконник.
  5. Закройте пакетом землю в горшке.
  6. Смочите губку в теплой воде, намыльте ее хозяйственным мылом и протрите листья растений. Для растений с мелкими листьями используйте мыльный раствор и пульверизатор.
  7. Намыленные и опрысканные растения оставьте на 3-4 часа, а затем тщательно промойте.
  8. Наденьте на каждое растение полиэтиленовый пакет и оставьте в таком виде на сутки.

Мыльный раствор должен уничтожить большинство вредителей, а остальные должны погибнуть от высокой влажности.

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#Цветы #Вредители #Комнатные растения #Лайфхак #Комнатные цветы