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Потрібні мило та пакет: як назавжди позбутися павутинного кліща

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Шкідник загрожує домашнім рослинам
Шкідник загрожує домашнім рослинам. Фото фото з відкритих джерел

Маленький шкідник може повністю знищити квітку

Якщо здорові рослини раптово починають слабшати і чахнуть, то швидше за все їх атакує павутинний кліщ. Підступність цього шкідника полягає в тому, що він дуже швидко може знищити квітку, але на ранніх стадіях ушкодження ледь помітні. А коли павутину видно неозброєним поглядом, боротися із кліщем дуже важко.

Особливо активний цей шкідник у приміщеннях із низькою вологістю повітря.

У спеціалізованих магазинах можна знайти масу хімічних засобів проти кліща, але для початку варто спробувати народні засоби. Одним із таких є господарське мило.

Як боротися з павутинним кліщем

  1. За найменшої підозри ізолюйте пошкоджену рослину від інших.
  2. Перед використанням будь-яких засобів зберіть пошкоджене листя та викиньте.
  3. Добре промийте рослину під душем.
  4. Помийте горщики та підвіконня.
  5. Закрийте пакетом землю у горщику.
  6. Змочіть губку у теплій воді, намильте її господарським милом і протріть листя рослин. Для рослин з дрібним листям використовуйте мильний розчин та пульверизатор.
  7. Намилені та обприскані рослини залиште на 3-4 години, а потім ретельно промийте.
  8. Надягніть на кожну рослину поліетиленовий пакет і залиште в такому вигляді на добу.

Мильний розчин повинен знищити більшість шкідників, а решта має загинути від високої вологості.

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