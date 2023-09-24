Потрібні мило та пакет: як назавжди позбутися павутинного кліща

Маленький шкідник може повністю знищити квітку

Якщо здорові рослини раптово починають слабшати і чахнуть, то швидше за все їх атакує павутинний кліщ. Підступність цього шкідника полягає в тому, що він дуже швидко може знищити квітку, але на ранніх стадіях ушкодження ледь помітні. А коли павутину видно неозброєним поглядом, боротися із кліщем дуже важко.

Особливо активний цей шкідник у приміщеннях із низькою вологістю повітря.

У спеціалізованих магазинах можна знайти масу хімічних засобів проти кліща, але для початку варто спробувати народні засоби. Одним із таких є господарське мило.

Як боротися з павутинним кліщем

За найменшої підозри ізолюйте пошкоджену рослину від інших. Перед використанням будь-яких засобів зберіть пошкоджене листя та викиньте. Добре промийте рослину під душем. Помийте горщики та підвіконня. Закрийте пакетом землю у горщику. Змочіть губку у теплій воді, намильте її господарським милом і протріть листя рослин. Для рослин з дрібним листям використовуйте мильний розчин та пульверизатор. Намилені та обприскані рослини залиште на 3-4 години, а потім ретельно промийте. Надягніть на кожну рослину поліетиленовий пакет і залиште в такому вигляді на добу.

Мильний розчин повинен знищити більшість шкідників, а решта має загинути від високої вологості.

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