Потрібні мило та пакет: як назавжди позбутися павутинного кліща
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Маленький шкідник може повністю знищити квітку
Якщо здорові рослини раптово починають слабшати і чахнуть, то швидше за все їх атакує павутинний кліщ. Підступність цього шкідника полягає в тому, що він дуже швидко може знищити квітку, але на ранніх стадіях ушкодження ледь помітні. А коли павутину видно неозброєним поглядом, боротися із кліщем дуже важко.
Особливо активний цей шкідник у приміщеннях із низькою вологістю повітря.
У спеціалізованих магазинах можна знайти масу хімічних засобів проти кліща, але для початку варто спробувати народні засоби. Одним із таких є господарське мило.
Як боротися з павутинним кліщем
- За найменшої підозри ізолюйте пошкоджену рослину від інших.
- Перед використанням будь-яких засобів зберіть пошкоджене листя та викиньте.
- Добре промийте рослину під душем.
- Помийте горщики та підвіконня.
- Закрийте пакетом землю у горщику.
- Змочіть губку у теплій воді, намильте її господарським милом і протріть листя рослин. Для рослин з дрібним листям використовуйте мильний розчин та пульверизатор.
- Намилені та обприскані рослини залиште на 3-4 години, а потім ретельно промийте.
- Надягніть на кожну рослину поліетиленовий пакет і залиште в такому вигляді на добу.
Мильний розчин повинен знищити більшість шкідників, а решта має загинути від високої вологості.
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