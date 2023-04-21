Павутинний кліщ зникне: ароматний спосіб врятувати розсаду від небезпечного шкідника

У боротьбі зі шкідником допоможе засіб, який легко може зробити кожен

Навесні починається час підготовки розсади. Кущики, які набирають силу перед посадкою у відкритий ґрунт може атакувати павутинний кліщ. Причиною зараження може бути надто сухе повітря.

Найчастіше цей вид кліща атакує розсаду кабачків, огірків та томатів. Якщо на нижній частині рослини з’явилася павутинка та чорні крапки, значить рослину потрібно терміново рятувати. Допоможе у цьому часник, пише Vasha-teplitsa.

Засіб від павутинного кліща

Потрібно подрібнити 2 зубчики часнику будь-яким зручним способом. Якщо бажаєте, часник можна не чистити. Кашку, що вийшла, залийте склянкою окропу і залиште на пів години. У остиглий розчин додайте краплю рідкого мила. Це потрібно для того, щоб засіб тримався на листі.

Добре перемішайте суміш і перелийте в пульверизатор. Обробіть усі ділянки зараженої паразитом рослини.

Процедуру рекомендується повторювати щотижня. Через місяць можна повністю позбутися павутинного кліща та наслідків його перебування.

Раніше "Телеграф" розповідав про абсолютно безплатний, але дієвий засіб від бур’янів на ділянці.