Паутинный клещ исчезнет: ароматный способ спасти рассаду от опасного вредителя

В борьбе с вредителем поможет средство, которое легко может сделать каждый

Весной начинается пора подготовки рассады. Набирающиеся сил перед посадкой в открытый грунт кустики может атаковать паутинный клещ. Причиной заражения может быть слишком сухой воздух.

Чаще всего этот вид клеща атакует рассаду кабачков, огурцов и томатов. Если на нижней части растения появилась паутинка и черные точки, значит растение нужно срочно спасать. Поможет в этом чеснок, пишет Vasha-teplitsa.

Средство от паутинного клеща

Нужно измельчить 2 зубчика чеснока любым удобным способом. Если хотите, чеснок можно не чистить. Получившуюся кашицу залейте стаканом кипятка и оставьте на полчаса. В остывший раствор добавьте каплю жидкого мыла. Это нужно для того, чтобы средство держалось на листьях.

Хорошо перемешайте смесь и перелейте в пульверизатор. Обработайте все участки зараженного паразитом растения.

Процедуру рекомендуется повторять каждую неделю. Спустя месяц можно полностью избавиться от паутинного клеща и от последствий его пребывания.

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