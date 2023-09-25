Обязательно сделайте это с геранью осенью: зацветет как никогда

Эти подкормки заставят грань пышно и долго цвести

Цветоводы любят герань за неприхотливость, незабываемый аромат и яркие цветы. Но для того чтобы цветок как можно дольше радовал своим роскошным цветением, необходимо регулярно подкармливать растение. Особый уход для цветка нужен осенью.

Химические средства для подкормки не обязательны. Лучшим вариантом для герани будет древесная зола. Для этих целей подойдет только зола, полученная при сжигании растительных отходов, древесины березы или ольхи. Другая зола не подойдет.

Для приготовления питательного раствора в 1 литре воды растворите 1 столовую ложку золы. Перемешайте и оставьте на 2 часа. Готовый раствор нужно еще раз перемешать и поливать герань. Эту подкормку можно совместить с обычным поливом.

Хорошей подкормкой для герани осенью будет банановая кожура. Она будет стимулировать цветение и активный рост листвы. Высушенную кожуру банана необходимо измельчить до порошкообразного состояния, смешать с 1 ст.л. яичной скорлупы, залить 1 литром воды и оставить на сутки. После этого готовым раствором можно поливать герань.

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