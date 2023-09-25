Обов’язково зробіть це з геранню восени: зацвіте як ніколи

Ці підкормки змусять грань пишно й довго цвісти

Квітникарі люблять герань за невибагливість, незабутній аромат і яскраві квіти. Але для того, щоб квітка якомога довше радувала своїм розкішним цвітінням, необхідно регулярно підгодовувати рослину. Особливий догляд для квітки потрібний восени.

Хімічні засоби для підживлення не є обов’язковими. Найкращим варіантом для герані буде деревна зола. Для цього підійде лише зола, отримана при спалюванні рослинних відходів, деревини берези чи вільхи. Інша зола не підійде.

Для приготування живильного розчину в 1 літрі води розчиніть 1 столову ложку золи. Перемішайте та залиште на 2 години. Готовий розчин потрібно ще раз перемішати та поливати герань. Це підживлення можна поєднати зі звичайним поливом.

Хорошим підживленням для герані восени буде бананова шкірка. Вона стимулюватиме цвітіння та активне зростання листя. Висушену шкірку банана необхідно подрібнити до порошкоподібного стану, змішати із 1 ст.л. яєчної шкаралупи, залити 1 літром води та залишити на добу. Після цього готовим розчином можна поливати герань.

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