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Таропрогноз на 27 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 27 сентября
Прогноз Таро, чего всем ждать 27 сентября. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть не самым простым

В среду, 27 сентября 2023 года, некоторых ждет подъем в рабочих вопросах и везение, в то время как другим наоборот лучше отложить важные дела, чтобы не наделать ошибок.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король пентаклей, перевернутый Шут, перевернутая Умеренность

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Перевернутый Шут

Эта карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, не может закончить ничего начатого и впустую растрачивает силы. В среду Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в ближайшее время, — Вы сами можете создать себе проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

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