Таропрогноз на 27 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

День обіцяє бути не найпростішим

У середу, 27 вересня 2023 року, на деяких чекає прогрес у робочих питаннях та везіння, тоді як іншим навпаки краще відкласти важливі справи, щоб не наробити помилок.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король пентаклів, перевернутий Блазень, перевернута Помірність

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Перевернутий Блазень

Ця карта говорить про людину, яка схопилася за все відразу, не може закінчити нічого розпочатого і марно витрачає сили. У середу Ви можете бути схильні до необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.