Чем подкормить крыжовник осенью: не будете знать куда складывать ягоды

Подпитывать растение этим средством можно и в октябре

Крыжовник нуждается в защите от болезней и вредителей, а также в своевременной подкормке. Как и дерево персика, кусты крыжовника нужно тщательно подготавливать к зимним холодам.

Чтобы в новом сезоне кусты крыжовника были просто облеплены сладкими ягодами, осенью дачники вносят подкормку, которая состоит всего из двух компонентов. Нехитрое удобрение напитает растение необходимыми элементами и укрепит его перед наступлением холодов.

Для приготовления питательного раствора понадобится 300 г картофельного крахмала и 1 килограмм гашеной извести. Ингредиенты нужно смешать и внести под кусты крыжовника. Затем нужно внести слой компоста.

Чтобы все питательные элементы попали по назначению и насытили растение не забудьте полить кусты.

Вообще осенью не стоит забывать про полив крыжовника. Если растение уйдет в зиму с сухими корнями, его ветки перемерзнут и засохнут. Урожая в следующем сезоне в таком случае можно и не ждать. Пренебрегать поливом можно только в том случае, если осенью стоит дождливая погода.

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