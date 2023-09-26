Обязательно сделайте это с лавандой до холодов: спасете цветы от гибели

Благодаря правильной обрезке кусты лаванды будут защищены от ветров и морозов

Приятный и незабываемый аромат, целебные свойства и изысканная красота сделали лаванду любимым многими цветком. Это растение родом из Средиземноморья и поэтому в более прохладном климате нуждается в особом уходе.

Осенняя обрезка лаванды — процедура, которая при правильном выполнении может значительно помочь растению перенести зимние морозы. Но это касается только тех кустов, которые старше двух лет.

Также стоит знать, что обрезка старого куста лаванды осенью для омоложения проводится только в возрасте от 5 лет, пишет "Яскрава клумба". При этом веточки срезают до высоты 15 см от земли.

Правила обрезки лаванды осенью:

обрезать только цветоносы, но не сами кустики;

в работе использовать только чисты и острый секатор;

удалять все отцветшие соцветия, больные и сухие ветки, а также те, что полностью лежат на земле;

обрезку проводить только до одревеневшей части и лучше на 5 см выше ее;

выполнять стрижку кустов только в теплую погоду, до наступления первых заморозков.

После обрезки должны получиться кустики 15-20 сантиметров в высоту. А еще лаванду нужно покормить. Осенью для этого цветка можно использовать только калийно-фосфорные удобрения. Перед внесением подкормки почву нужно хорошо увлажнить, чтобы избежать ожогов корневой системы.

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