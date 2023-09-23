Персик порадует сочным и сладким урожаем: что обязательно сделать с деревом до морозов

Теплолюбивый персик нуждается в особой подготовке к зиме

Для получения хорошего урожая персиков дачникам приходится хорошенько потрудиться. Ведь это одно из самых капризных деревьев в саду. С начала сезона весной и до конца лета нужно постоянно следить за состоянием дерева, вовремя вносить подкормки, облагораживать почву и проводить обрезку.

Осень — не время прекращать уход за персиком. Если хочется получить богатый урожай сладких плодов в следующем сезоне, нужно правильно подготовить персик к зиме.

Дерево нужно поливать, рыхлить вокруг почву, подкармливать растение и обрабатывать от вредителей и специфических болезней.

Как проводить обрезку

Эту процедуру следует провести за 3 недели до начала заморозков.

Удаляются ветки:

сухие;

сломанные;

тонкие;

с признаками заболеваний или повреждениями;

неправильно растущие;

загущающие.

Полностью удаляется прикорневая поросль. Работы нужно проводить хорошо заточенным инструментом.

Подкормка

Осенью вокруг персика необходимо произвести окопку и во время этой процедуры можно внести удобрения. Обычно дачники используют по 50 г суперфосфата и калийной соли. Вносить перегной рекомендуют один раз в два года.

После подкормки персик следует обязательно полить.

Побелка стволов

Стволы персика белят для того, чтобы защитить дерево от морозов и уничтожить зимующих в коре вредителей. Для этого используют состав из гашеной извести с добавлением небольшого количества хозяйственного мыла.

Так как персик теплолюбивое дерево, на зиму его лучше укрывать. Кроны молодых деревьев защищают агроволокном или бумагой. Ствол можно укутать мешковиной. Достаточно будет обмотать ствол материалом 2-3 раза.

При правильном уходе персик отлично перенесет самые суровые морозы и порадует богатым урожаем.

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