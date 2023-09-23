Персик порадує соковитим та солодким урожаєм: що обов’язково зробити з деревом до морозів

Теплолюбний персик потребує особливої підготовки до зими

Для отримання хорошого врожаю персиків дачникам доводиться добре попрацювати. Адже це одне з найпримхливіших дерев у саду. З початку сезону навесні й до кінця літа потрібно постійно стежити за станом дерева, вчасно вносити підживлення, облагороджувати ґрунт і проводити обрізування.

Осінь — не час припиняти догляд за персиком. Якщо хочеться отримати багатий урожай солодких плодів наступного сезону, потрібно правильно підготувати персик до зими.

Дерево потрібно поливати, розпушувати навколо нього ґрунту, підгодовувати рослину та обробляти від шкідників й специфічних хвороб.

Як проводити обрізку

Цю процедуру слід провести за 3 тижні до заморозків.

Видаляються гілки:

сухі;

зламані;

тонкі;

з ознаками захворювань чи ушкодженнями;

неправильно зростаючі;

загущаючі.

Повністю видаляється прикоренева поросль. Роботи потрібно проводити добре заточеним інструментом.

Підживлення

Восени навколо персика необхідно окопати ґрунт. І під час цієї процедури можна внести добрива. Зазвичай дачники використовують по 50 г суперфосфату та калійної солі. Вносити перегній рекомендують один раз на два роки.

Після підживлення персик слід обов’язково полити.

Побілка стволів

Стовбури персика білять для того, щоб захистити дерево від морозів і знищити шкідників, що зимують у корі. Для цього використовують суміш із гашеного вапна з додаванням невеликої кількості господарського мила.

Через те що персик теплолюбне дерево, на зиму його краще вкривати. Крони молодих дерев захищають агроволокном чи папером. Стовбур можна укутати мішковиною. Досить обмотати ствол матеріалом 2-3 рази.

При правильному догляді персик відмінно перенесе найсуворіші морози та порадує багатим урожаєм.

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