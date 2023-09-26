Обов’язково зробіть це з лавандою до холодів: врятуєте квіти від загибелі

Завдяки правильному обрізанню кущі лаванди будуть захищені від вітрів та морозів

Приємний і незабутній аромат, цілющі властивості та вишукана краса зробили лаванду улюбленою багатьма квіткою. Ця рослина родом із Середземномор’я і тому у більш прохолодному кліматі потребує особливого догляду.

Осіннє обрізування лаванди — процедура, яка при правильному виконанні може значно допомогти рослині перенести зимові морози. Але це стосується лише тих кущів, які старші за два роки.

Також варто знати, що обрізання старого куща лаванди восени для омолодження проводиться лише у віці від 5 років, пише "Яскрава клумба". При цьому гілочки зрізають до висоти 15 см від землі.

Правила обрізання лаванди восени:

обрізати тільки квітконоси, але не самі кущики;

у роботі використовувати лише чистий та гострий секатор;

видаляти всі відцвілі суцвіття, хворі та сухі гілки, а також ті, що повністю лежать на землі;

обрізку проводити тільки до одревілої частини та краще на 5 см вище її;

виконувати стрижку кущів лише у теплу погоду, до перших заморозків.

Після обрізки повинні вийти кущики 15-20 сантиметрів заввишки. А ще лаванду треба підгодувати. Восени для цієї квітки можна використовувати лише калійно-фосфорні добрива. Перед внесенням підживлення ґрунт потрібно добре зволожити, щоб уникнути опіків кореневої системи.

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