Чим підгодувати аґрус восени: не знатимете куди складати ягоди

Підживлювати рослину цим засобом можна і в жовтні

Аґрус потребує захисту від хвороб та шкідників, а також своєчасного підживлення. Як і дерево персика, кущі аґрусу потрібно ретельно готувати до зимових холодів.

Щоб у новому сезоні кущі аґрусу були просто обліплені солодкими ягодами, восени дачники вносять підживлення, яке складається лише з двох компонентів. Нехитре добриво наситить рослину необхідними елементами та зміцнить її перед настанням холодів.

Для приготування поживного розчину знадобиться 300 г картопляного крохмалю та 1 кілограм гашеного вапна. Інгредієнти потрібно змішати та внести під кущі аґрусу. Потім потрібно внести шар компосту.

Щоб усі поживні елементи потрапили за призначенням і наситили рослину, не забудьте полити кущі.

Взагалі восени не варто забувати про полив аґрусу. Якщо рослина піде в зиму з сухим корінням, її гілки перемерзнуть і засохнуть. Урожаю наступного сезону в такому разі можна і не чекати. Нехтувати поливом можна лише у тому випадку, якщо восени стоїть дощова погода.

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