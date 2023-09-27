Как правильно сажать клубнику осенью: советы от опытных дачников

Первый урожай можно будет собирать уже весной

Не все дачники рискуют высаживать клубнику осенью, а не только весной. Хотя если все правильно сделать, растение быстро укоренится и без проблем перенесет холода.

Осенняя посадка клубники хоть и рискованна из-за непредсказуемости погоды, но дет возможность уже весной получить первый урожай с новых кустов. Главное — провести высадку за месяц до начала заморозков.

Лучше всего клубника растет на земле, где раньше были дыни, тыквы, горох, фасоль, салат, петрушка, укроп. Неплохим местом для нее будет то, где раньше росла морковь, свекла или лук и чеснок. Не стоит сажать клубнику сразу после баклажан, перца, картофеля и капусты.

Участок должен быть хорошо освещен и защищен от холодных ветров. Грунтовые воды не должны залегать близко к поверхности.

Формировать грядки для посадки клубники нужно заранее — примерно за месяц.

Земля под клубникой довольно быстро истощается. Поэтому необходимо внести под перекопку компост или перегной (из расчета 8-10 кг на 1 кв.м) в сочетании с минеральными удобрениями.

Лунки для клубники нужно располагать через 30-40 см друг от друга, а их глубина должна быть такой, чтобы свободно вмещать корни саженца. В каждую ямку перед посадкой необходимо налить немного воды и всыпать горсть золы. Это делается для профилактики болезней и питания молодых корней.

Сразу после посадки мульчируют почву соломой, скошенной травой или хвоей.

Вместо органической мульчи также можно использовать черный агротекстиль. Его застилают на грядку еще до высадки саженцев, делают крестообразные надрезы – в них сажают растения.

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