Як правильно садити полуницю восени: поради від досвідчених дачників

Перший урожай можна буде збирати вже навесні

Не всі дачники ризикують висаджувати полуницю восени, а не лише навесні. Хоча якщо все правильно зробити, рослина швидко вкорениться і без проблем перенесе холод.

Осіння посадка полуниці хоч і ризикована через непередбачуваність погоди, але дає можливість вже навесні отримати перший урожай з нових кущів. Головне – провести висадку за місяць до початку заморозків.

Найкраще полуниця росте на землі, де раніше були дині, гарбузи, горох, квасоля, салат, петрушка, кріп. Непоганим місцем для неї буде те, де раніше росла морква, буряк чи цибуля та часник. Не варто садити полуницю відразу після баклажанів, перцю, картоплі та капусти.

Ділянка має бути добре освітлена та захищена від холодних вітрів. Ґрунтові води не повинні залягати близько до поверхні.

Формувати грядки для посадки полуниці потрібно заздалегідь — приблизно за місяць.

Земля під полуницею досить швидко виснажується. Тому необхідно внести під перекопування компост або перегній (з розрахунку 8-10 кг на 1 кв.м) у поєднанні з мінеральними добривами.

Лунки для полуниці потрібно розташовувати через 30-40 см один від одного, а їх глибина має бути такою, щоб вільно вміщувати коріння саджанця. У кожну ямку перед посадкою необхідно налити трохи води та всипати жменю золи. Це робиться для профілактики хвороб та підгодовування молодого коріння.

Відразу після посадки мульчують ґрунт соломою, скошеною травою або хвоєю.

Замість органічної мульчі можна використовувати чорний агротекстиль. Його застилають на грядку ще до висадки саджанців, роблять хрестоподібні надрізи – у них садять рослини.

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