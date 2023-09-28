Картофель не долежит и до Нового года: какой ошибки стоит избегать

После выкапывания картофель необходимо просушить

Картофель неприхотливый в хранении овощ. Но если есть планы сохранить корнеплод хотя бы до весны, необходимо придерживаться ряда правил. Незначительная ошибка может стоить целого урожая.

Лежкость картофеля напрямую зависит от того, как его убирали с грядок. Перед сбором картофеля некоторые огородники не хотят или забывают удалить ботву у кустов. Это серьезная ошибка. Обрезка побегов за неделю до уборки позволяет корнеплодам нарастить более крепкую кожуру. Это увеличивает срок годности картофеля в несколько раз.

Обязательно нужно просушить урожай на солнце после выкапывания. Иначе овощи могут просто сгнить. Но со временем нахождения картошки на солнце тоже важно не переборщить. Если корнеплоды пробудут под солнцем больше 2 часов, на них появятся ожоги. Также это может привести к тому, что картофель позеленеет и его вообще нельзя будет применять в пищу.

И еще один очень важный момент — для переноски и хранения картофеля лучше всего использовать ящики или сетки. Матерчатые или пластиковые мешки для сбора и длительного хранения картофеля не подходят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить кабачки свежими как можно дольше. Если соблюдать простые правила, овощем можно будет полакомиться даже зимой.