Кабачки будут свежими очень долго: секрет хранения этих овощей

Даже в холода сможете наслаждаться вкусом и ароматом летних овощей

На первый взгляд может показаться, что кабачки не могут храниться так же долго, как картофель, капуста или морковь. А ведь так хочется глубокой осенью или зимой насладиться вкусом овощей, которые были собраны с грядки летом. Значительно продлить срок хранения кабачков можно, если знать несколько хитростей.

Правильный сбор урожая кабачков — гарантия того, что овощи будут долго храниться. При срывании кабачков следует срезать плодоножку, а не откручивать ее. При скручивании легко повредить волокна и это спровоцирует скорое гниение.

Поврежденные или гнилые овощи не предназначены для длительного хранения. Молодые кабачки с тонко кожицей лучше съесть сразу. А вот более зрелые плоды с плотной кожурой можно хранить долгое время.

Кабачки не нужно мыть перед закладкой на хранение. Достаточно протереть из сухой тканью, чтобы удалить остатки почвы.

Прохладный, темный погреб или подвальное помещение — идеальное место для хранения кабачков. Полки следует застелить картоном и равномерно разложить по ним кабачки. Плоды не должны соприкасаться друг с другом. В качестве альтернативы подойдут деревянные коробки, выстланные сухой соломой.

Если погреба нет, кабачки следует хранить в холодильнике. Там они могут сохраняться свежими до двух месяцев. Положите каждый кабачок по отдельности в бумажный или полиэтиленовый пакет и сделайте в нем вентиляционное отверстие. Периодически доставайте плоды из холодильника, чтобы избавиться от конденсата и сменить пакет на сухой.

Балкон также подходит для хранения кабачков. Каждый плод заверните в бумажное полотенце, а потом уже вынесите на балкон. Так кабачки сохранятся вплоть до первых заморозков.

При низких температурах кабачки следует заносить в квартиру и хранить в сухом и темном месте.

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