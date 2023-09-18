Кабачки будуть свіжими дуже довго: секрет зберігання цих овочів

Навіть у холоди зможете насолоджуватися смаком та ароматом літніх овочів

На перший погляд може здатися, що кабачки не можуть зберігатися так само довго, як картопля, капуста чи морква. Адже так хочеться глибокої осені чи взимку насолодитися смаком овочів, які були зібрані з грядки влітку. Значно продовжити термін зберігання кабачків можна, якщо знати кілька хитрощів.

Правильний збір урожаю кабачків — гарантія того, що овочі довго зберігатимуться. При зриванні кабачків слід зрізати плодоніжку, а не відкручувати її. При скручуванні легко пошкодити волокна, і це спровокує швидке гниття.

Пошкоджені або гнилі овочі не призначені для тривалого зберігання. Молоді кабачки з тонкою шкіркою краще з'їсти одразу. А ось зрілі плоди з щільною шкіркою можна зберігати довгий час.

Кабачки не потрібно мити перед закладкою на зберігання. Достатньо протерти із сухою тканиною, щоб видалити залишки ґрунту.

Прохолодний, темний льох чи підвальне приміщення — ідеальне місце для зберігання кабачків. Полиці слід застелити картоном і рівномірно розкласти по них кабачки. Плоди не повинні стикатися один з одним. Як альтернатива підійдуть дерев’яні коробки, вистелені сухою соломою.

Якщо льоху немає, кабачки слід зберігати в холодильнику. Там вони можуть зберігатись свіжими до двох місяців. Покладіть кожен кабачок окремо в паперовий або поліетиленовий пакет і зробіть вентиляційний отвір. Періодично діставайте плоди з холодильника, щоб позбавитися конденсату і змінити пакет на сухий.

Балкон також підходить для зберігання кабачків. Кожен плід загорніть у паперовий рушник, а потім уже винесіть на балкон. Так кабачки збережуться до перших заморозків.

За низьких температур кабачки слід заносити у квартиру і зберігати в сухому і темному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати моркву без льоху.