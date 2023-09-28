Картопля не долежить й до Нового року: якої помилки варто уникати

Після викопування картоплю потрібно просушити

Картопля невибагливий у зберіганні овоч. Але якщо є плани зберегти коренеплід хоча б до весни, необхідно дотримуватися низки правил. Незначна, на перший погляд, помилка може коштувати цілого врожаю.

Лежкість картоплі безпосередньо залежить від того, як її забирали з грядок. Перед збиранням картоплі деякі городники не хочуть або забувають видаляти бадилля у кущів. Це серйозна помилка. Обрізка пагонів за тиждень до збирання дозволяє коренеплодам зробити шкірку міцніше. Це збільшує термін придатності картоплі у кілька разів.

Обов’язково треба просушити врожай на сонці після викопування. Інакше овочі можуть просто згнити. Але з часом перебування картоплі на сонці теж важливо не переборщити. Якщо коренеплоди пробудуть під сонцем понад 2 години, на них з’являться опіки. Також це може призвести до того, що картопля позеленіє і її взагалі не можна буде вживати в їжу.

І ще один дуже важливий момент – для перенесення та зберігання картоплі найкраще використовувати ящики чи сітки. Матер’яні або пластикові мішки для збирання та тривалого зберігання картоплі не підходять.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти кабачки свіжими якнайдовше. Якщо дотримуватися простих правил, овочем можна буде поласувати навіть узимку.