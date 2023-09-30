Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: народые приметы, гадания и обряды на замужество

В этот день заступницу Деву Марию просят о семейном счастье

Великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в этом году христиане в Украине впервые отмечают в новую дату. Связано это с тем, что с начала нового церковного года украинская церковь перешла на более точный, новоюлианский календарь, от которого старый — юлианский — отстал уже почти на две недели.

Поэтому с 1 сентября все церковные праздники с фиксированной датой отмечаются на две недели раньше. Если в прошлом году Покров праздновался 14 октября, то в этом — 1 октября.

По преданиям, в этот день Дева Мария сошла с небес в храм в Константинополе и распростерла свой покров над молящимися верующими. Тем самым она отвернула от них угрозу нападения вражеского войска, уже окружившего город. Ее белоснежный сияющий омофор, покрывающий голову Марии и который она сняла, чтобы защитить жителей, ассоциировался в народе с белой свадебной фатой — именно поэтому девушки в этот день просили заступницу о скором замужестве, проводили обряды и ворожили на жениха.

Как на Покров просить мужа — обряды

Встав рано утром, девушки заплетали волосы, покрывали голову платком и подходили к окошку. Трижды промолвив слова "Матушка-Богородица, покрой землю снежком, а меня, молодую, — платком", девушки собирались в храм. При этом ни с кем нельзя разговаривать, а заплетенные косы можно было расплести только вечером, перед сном.

В церкви верующие ставили свечи к Иконе Божьей Матери Покров Пресвятой Богородицы, молились и просили защитить от бед и болезней, несчастий и ссор в семье, а незамужние — о скором семейном счастье. Также девушки верили, что та из них, которая поставит свечку первой, и раньше других выйдет замуж.

Как гадать на Покров, чтобы узнать суженого

Девушки собирались вместе и поджигали нити из одного мотка и одинаковой длины. У которой сгорит раньше всех, та и замуж выйдет первой, а если нитка сразу погасла или прогорела меньше, чем наполовину — замужество откладывается.

Также среди девушек было популярно такое гадание на жениха:

на большое блюдо выкладывались различные предметы — золотое и серебряное кольцо, мешочки с сахаром и золой, лук, рюмка и другие;

с завязанными глазами нужно было взять один из них, не перебирая — какого коснулась, тот и твой.

Если под руку попалось золотое кольцо — муж будет богатый, серебряное — к тихому семейному счастью, сахар — к богатству и веселью, зола — к бедной и тяжелой жизни. Луковица — к пролитым слезам, а рюмка — к невоздержанному в пьянстве мужу.

Перед сном нужно было расплести волосы и повторить утренний заговор, сказанный у окна. После чего ни с кем не разговаривать и лечь спать:

если приснится мужчина — к скорому замужеству;

если никто не пришел во сне — скорой свадьбе не бывать.

Еще девушки ворожили на варениках. Посолив от души и съев несколько штук, просили суженого принести воды — кто приснится в эту ночь, тому и быть женихом.

Что делать на Покров, чтобы выйти замуж

Соблюдая такие ритуалы, девушки верили, что скоро выйдут замуж:

заплести волосы с самого раннего утра, повязать платок и только перед сном расплести;

угостить людей собственноручной выпечкой;

подать милостыню нуждающимся, накормить животных и птиц.

Народные приметы на Покров Пресвятой Богородицы:

Какая на Покров будет погода, такая и будет зима.

Если к этому дню на деревьях осталась листва — зимой ждать сильных морозов.

Если на Покров пройдет первый снег — к нескорой зиме.

Ранее мы рассказывали, что переход на новый церковный календарь затронул и ряд государственных праздников. Например, День защитника Украины 2023 в связи с этим тоже получил новую дату.