Свято Покрови Пресвятої Богородиці: народні прикмети, ворожіння та обряди на заміжжя

Цього дня заступницю Діву Марію просять про сімейне щастя

Велике церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці цього року християни в Україні вперше відзначають у нову дату. Пов’язано це з тим, що з початку нового церковного року українська церква перейшла на більш точний новоюліанський календар, від якого старий — юліанський — відстав уже майже на два тижні.

Тому з 1 вересня усі церковні свята з фіксованою датою відзначаються на два тижні раніше. Якщо минулого року Покрова святкувалася 14 жовтня, то цього — 1 жовтня.

За переказами, цього дня Діва Марія зійшла з небес до храму в Константинополі та розпростерла свою покрову над вірянами, що молилися. Тим самим вона відвернула від них загрозу нападу ворожого війська, яке вже оточило місто. Її білосніжний сяйнистий омофор, що покривав голову Марії і який вона зняла, щоб захистити жителів, асоціювався в народі з білою весільною фатою — саме тому дівчата цього дня просили заступницю про швидке заміжжя, проводили обряди та гадали на нареченого.

Як на Покрову просити чоловіка — обряди

Вставши рано вранці, дівчата заплітали волосся, покривали голову хусткою і підходили до віконця. Тричі промовивши слова "Матуся-Богородиця, покрий землю снігом, а мене, молоду, — хусткою", дівчата збиралися до храму. При цьому ні з ким не можна розмовляти, а заплетені коси можна було розплести лише ввечері, перед сном.

У церкві віряни ставили свічки до Ікони Божої Матері Покрови Пресвятої Богородиці, молилися та просили захистити від бід та хвороб, нещасть та сварок у сім’ї, а незаміжні – про швидке сімейне щастя. Також дівчата вірили, що та з них, яка поставить свічку першою, і раніше за інших вийде заміж.

Як гадати на Покрову, щоб дізнатися нареченого

Дівчата збиралися разом і підпалювали нитки з одного мотка та однакової довжини. У якої згорить раніше за всіх, та й заміж вийде першою, а якщо нитка одразу згасла чи прогоріла менше, ніж наполовину — одруження відкладається.

Також серед дівчат було популярне таке ворожіння на нареченого:

на велике блюдо викладалися різні предмети — золоте та срібне кільце, мішечки з цукром та золою, цибуля, чарка та інші;

із зав’язаними очима треба було взяти один із них, не перебираючи — якого торкнулася, той і твій.

Якщо під руку потрапила золота каблучка — чоловік буде багатий, срібний — до тихого сімейного щастя, цукор — до багатства та веселощів, зола — до бідного та важкого життя. Цибулина — до пролитих сліз, а чарка — до нестримного у пияцтві чоловіка.

Перед сном треба було розплести волосся і повторити ранкові слова, сказані біля вікна. Після чого ні з ким не розмовляти та лягти спати:

якщо насниться чоловік — до заміжжя;

якщо ніхто не прийшов уві сні — швидкому весіллі не бувати.

Ще дівчата гадали на варениках. Посоливши від душі та з’ївши кілька штук, просили судженого принести води — хто насниться цієї ночі, тому і бути нареченим.

Що робити на Покрову, щоб вийти заміж

Дотримуючись таких ритуалів, дівчата вірили, що незабаром вийдуть заміж:

заплести волосся з раннього ранку, пов’язати хустку і тільки перед сном розплести;

пригостити людей випічкою, приготованою власноруч;

подати милостиню нужденним, нагодувати тварин та птахів.

Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці:

Яка на Покрову буде погода, така і буде зима.

Якщо до цього дня на деревах залишилося листя, то взимку чекати сильних морозів.

Якщо на Покрову пройде перший сніг, то до нешвидкої зими.

Раніше ми розповідали, що перехід на новий церковний календар торкнувся й низки державних свят. Наприклад, День захисника України 2023 у зв’язку з цим теж отримав нову дату.