Таких всего четыре: каким знакам Зодиака невероятно повезет на следующей неделе
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Не упустите счастливые возможности
Начало октября будет довольно непростым, но сразу четырем знакам Зодиака оно принесет массу возможностей, хорошего настроения и удачи.
Речь идет про таких знаков Зодиака как Овен, Близнецы, Весы и Скорпион. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю со 2 по 8 октября.
Овнам выпал Паж кубков
Этот Паж пророчит новые впечатления и эмоции. Вас могут ждать хорошие новости и приятные встречи. Пришло время для Вас пробовать новое, быть романтичным и рискованным.
Близнецам выпала Четверка жезлов
Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.
Весам выпал Иерофант
Эта карта обещает Весам стабильность и успехи на следующей неделе. Также она рекомендует не игнорировать советы окружающих, они могут быть Вам полезны.
Скорпионам выпала Сила
В ближайшую неделю со Скорпионами пребудет сила для решения всех вопросов, достижения целей и преодоления препятствий. Не бойтесь действовать.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.