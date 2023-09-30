Таких всего четыре: каким знакам Зодиака невероятно повезет на следующей неделе

Не упустите счастливые возможности

Начало октября будет довольно непростым, но сразу четырем знакам Зодиака оно принесет массу возможностей, хорошего настроения и удачи.

Речь идет про таких знаков Зодиака как Овен, Близнецы, Весы и Скорпион. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю со 2 по 8 октября.

Овнам выпал Паж кубков

Этот Паж пророчит новые впечатления и эмоции. Вас могут ждать хорошие новости и приятные встречи. Пришло время для Вас пробовать новое, быть романтичным и рискованным.

Близнецам выпала Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и она обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Весам выпал Иерофант

Эта карта обещает Весам стабильность и успехи на следующей неделе. Также она рекомендует не игнорировать советы окружающих, они могут быть Вам полезны.

Скорпионам выпала Сила

В ближайшую неделю со Скорпионами пребудет сила для решения всех вопросов, достижения целей и преодоления препятствий. Не бойтесь действовать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в октябре по картам Таро.