Таких лише чотири: яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить наступного тижня

Не проґавте щасливі можливості

Початок жовтня буде досить непростим, але відразу чотирьом знакам Зодіаку він принесе безліч можливостей, гарного настрою та удачі.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Овен, Близнюки, Терези та Скорпіон. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 2 по 8 жовтня.

Овнам випав Паж кубків

Цей Паж пророкує нові враження та емоції. На вас можуть чекати хороші новини та приємні зустрічі. Настав час для Вас пробувати нове, бути романтичним та ризикованим.

Близнюкам випала Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і вона обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Терезам випав Ієрофант

Ця карта обіцяє Терезам стабільність і успіхи наступного тижня. Також вона рекомендує не ігнорувати поради оточуючих, вони можуть бути Вам корисні.

Скорпіонам випала Сила

Найближчого тижня зі Скорпіонами буде сила для вирішення всіх питань, досягнення цілей та подолання перешкод. Не бійтеся діяти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.