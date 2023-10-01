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Все слизни исчезнут с участка: чем обработать землю осенью

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Сильное средство от слизней
Сильное средство от слизней. Фото freepik.com

Борьба со слизнями ведется практически круглый год

Дачникам хорошо известно, что со слизнями на участке бороться очень тяжело. Если еще с осени обработать почву, есть большая вероятность, что в новом сезоне слизни не появятся на участке, а если и будут, то в минимальном количестве и урожай не пострадает.

Для борьбы с вредителями осенью пригодится негашеная известь. Но это только в том случае, если почва на участке кислая или слабокислая. Также подойдет доломитовая мука и молотый известняк. Часть средства нужно всыпать под перекопку, а вторую рассыпать по грунту.

В случае, если почва на участке склонна к ощелачиванию, нужно выбрать другую тактику борьбы со слизнями. Вместо доломитовой муки и извести понадобится древесная зола.

Кроме того, если есть возможность, можно выпустить на участок кур или гусей. Растения осенью они уже не испортят, а вредителей найдут и уничтожат. Чтобы птице было легче найти слизней, перекопайте приствольные круги деревьев и разворошите компостные кучи.

Ранее "Телеграф" делился, чем обработать истощенную землю в конце сезона. От бактерий и грибковых заболеваний поможет специальная закваска.

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#Вредители #Сад и огород #Лайфхак #Слизни