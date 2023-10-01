Всі слимаки зникнуть з ділянки: чим обробити землю восени

Боротьба зі слимаками ведеться практично цілий рік

Дачникам добре відомо, що зі слимаками на ділянці боротися дуже важко. Якщо ще з осені обробити ґрунт, є велика ймовірність, що у новому сезоні слимаки не з’являться на ділянці, а якщо й будуть, то у мінімальній кількості й урожай не постраждає.

Для боротьби зі шкідниками восени стане в пригоді негашене вапно. Але це тільки в тому випадку, якщо ґрунт на ділянці кислий або слабокислий. Також підійде доломітове борошно та мелений вапняк. Частину засобу потрібно всипати під перекопування, а другу розсипати по ґрунту.

У разі, якщо ґрунт на ділянці схильний до олужування, потрібно вибрати іншу тактику боротьби зі слимаками. Замість доломітового борошна і вапна знадобиться деревна зола.

Крім того, якщо є можливість, можна випустити на ділянку курей чи гусей. Рослини восени вони вже не зіпсують, а шкідників знайдуть та знищать. Щоб птахові було легше знайти слимаків, перекопайте приствольні кола дерев та розворушіть компостні купи.

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